Биография

Алексей Осипов — театральный и киноактер России. Родился в Ленинграде 18 февраля 1975 года. Родители артиста работали научными сотрудниками, однако Алексей не захотел идти по их стопам. После окончания школы он поступил на биологический факультет, однако вскоре бросил учебу. Первое время работал таксистом, грузчиком, позже стал моделью. Алексей Осипов дебютировал в кино в 2001 году, сыграв в картине «Гладиатрикс». После первой сыгранной роли артист решил связать жизнь с актерской карьерой и поступил в театральный вуз. Популярность к Осипову пришла после съемок в сериале «Бедная Настя». Всего за годы творческой карьеры ему удалось сыграть в 30 картинах, среди которых «Все могут короли», «Литейный, 4», «Дыши со мной» и другие.