Примета на счастье (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Тридцатилетнюю Ольгу, жительницу маленького городка, судьба не балует. Она растит в одиночку сына Славика, едва сводит концы с концами. Отец Славика, местный алкоголик Дмитрий, материально не помогает. Наоборот, регулярно приходит к Ольге, клянчит деньги, бывает, что и поколачивает. Ещe на попе�чении у Ольги пожилая мать, которая с трудом справляется со Славиком, когда Ольга в отъезде. А в отъезде она часто: Ольга работает официанткой в вагоне ресторане. И здесь весeлого мало: начальник поезда пристаeт, постоянно намекает, что если Ольга не станет сговорчивее, то будет уволена.



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