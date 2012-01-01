Примета на счастье
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Примета на счастье

Примета на счастье (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Примета на счастье
Мелодрамы102 мин16+

Сюжет

Тридцатилетнюю Ольгу, жительницу маленького городка, судьба не балует. Она растит в одиночку сына Славика, едва сводит концы с концами. Отец Славика, местный алкоголик Дмитрий, материально не помогает. Наоборот, регулярно приходит к Ольге, клянчит деньги, бывает, что и поколачивает. Ещe на попечении у Ольги пожилая мать, которая с трудом справляется со Славиком, когда Ольга в отъезде. А в отъезде она часто: Ольга работает официанткой в вагоне ресторане. И здесь весeлого мало: начальник поезда пристаeт, постоянно намекает, что если Ольга не станет сговорчивее, то будет уволена.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Примета на счастье»

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