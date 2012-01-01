Примета на счастье (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Примета на счастье
Мелодрамы102 мин16+
Сюжет
Тридцатилетнюю Ольгу, жительницу маленького городка, судьба не балует. Она растит в одиночку сына Славика, едва сводит концы с концами. Отец Славика, местный алкоголик Дмитрий, материально не помогает. Наоборот, регулярно приходит к Ольге, клянчит деньги, бывает, что и поколачивает. Ещe на попе�чении у Ольги пожилая мать, которая с трудом справляется со Славиком, когда Ольга в отъезде. А в отъезде она часто: Ольга работает официанткой в вагоне ресторане. И здесь весeлого мало: начальник поезда пристаeт, постоянно намекает, что если Ольга не станет сговорчивее, то будет уволена.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КШРежиссёр
Катя
Шагалова
- НТАктриса
Наталья
Терехова
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- НШАктёр
Николай
Шульга
- ГКАктриса
Галина
Кухальская
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- АКАктриса
Анжела
Кораблева
- ЕБАктриса
Елена
Боярова
- АФАктёр
Александр
Финевич
- АКАктёр
Андрей
Карако
- КШСценарист
Катя
Шагалова
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- КОСценарист
Кирилл
Олюшкин
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- СГПродюсер
Сергей
Гиргель
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков