Пряники из картошки (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
9.12011, Пряники из картошки
Мелодрама105 мин16+
О фильме
Вера – преуспевающая бизнес-леди. По соседству с ней живет мальчик Егор с бабушкой. Вера относится к мальчику очень трепетно, проявляет заботу. Она решает сделать ремонт в их доме и вызывает мастера. Добродушный Александр из Белоруссии сразу находит общий язык и с бабушкой и с Егоркой. Внезапно умирает бабушка Егора, и он остается сиротой. Вера хочет усыновить мальчика, но главным условием усыновления является наличие полной семьи. Вера решается на фиктивный брак с Сашей…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- СГРежиссёр
Сергей
Гиргель
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- ЕГАктёр
Евгений
Ганелин
- Актёр
Павел
Харланчук
- ЕКАктриса
Евгения
Кульбачная
- МЕАктёр
Михаил
Есьман
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- ИКАктёр
Илья
Капанец
- ТМАктриса
Татьяна
Мархель
- ЮПАктриса
Юлия
Полубинская
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков