Пряники из картошки
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Пряники из картошки

Пряники из картошки (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

9.12011, Пряники из картошки
Мелодрама105 мин16+

О фильме

Вера – преуспевающая бизнес-леди. По соседству с ней живет мальчик Егор с бабушкой. Вера относится к мальчику очень трепетно, проявляет заботу. Она решает сделать ремонт в их доме и вызывает мастера. Добродушный Александр из Белоруссии сразу находит общий язык и с бабушкой и с Егоркой. Внезапно умирает бабушка Егора, и он остается сиротой. Вера хочет усыновить мальчика, но главным условием усыновления является наличие полной семьи. Вера решается на фиктивный брак с Сашей…


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Пряники из картошки»