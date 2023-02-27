Вера – преуспевающая бизнес-леди. По соседству с ней живет мальчик Егор с бабушкой. Вера относится к мальчику очень трепетно, проявляет заботу. Она решает сделать ремонт в их доме и вызывает мастера. Добродушный Александр из Белоруссии сразу находит общий язык и с бабушкой и с Егоркой. Внезапно умирает бабушка Егора, и он остается сиротой. Вера хочет усыновить мальчика, но главным условием усыновления является наличие полной семьи. Вера решается на фиктивный брак с Сашей…





