1919 год. На белорусское Полесье снова приходят польские войска. У каждого свои интересы: кто-то поддерживает красных, кто-то поляков, кто-то стоит против всех. В водоворот военных действий втягивается каждая семья.



Так и 70-летний Василь Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы спасти своего малолетнего сына. Но один на войне – гиблое дело. Поэтому Талаш идет за поддержкой в отряд большевиков.

