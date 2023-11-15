Талаш (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.92011, Талаш. Сезон 1. Серия 3
Драма, Исторический18+
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О сериале
1919 год. На белорусское Полесье снова приходят польские войска. У каждого свои интересы: кто-то поддерживает красных, кто-то поляков, кто-то стоит против всех. В водоворот военных действий втягивается каждая семья.
Так и 70-летний Василь Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы спасти своего малолетнего сына. Но один на войне – гиблое дело. Поэтому Талаш идет за поддержкой в отряд большевиков.
СтранаБеларусь
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СШРежиссёр
Сергей
Шульга
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- АБАктриса
Анастасия
Боброва
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- Актёр
Павел
Харланчук
- ВКАктёр
Виталий
Кравченко
- ГОАктёр
Геннадий
Овсянников
- АМАктёр
Августин
Милованов
- АТАктёр
Александр
Ткаченок
- ЗЗАктриса
Зинаида
Зубкова
- НРАктриса
Нина
Розанцева
- СШСценарист
Сергей
Шульга
- ОШХудожник
Олег
Шароваров
- СБОператор
Сергей
Бондарев