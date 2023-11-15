Талаш. Сезон 1. Серия 3
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Талаш
1-й сезон
3-я серия

Талаш (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92011, Талаш. Сезон 1. Серия 3
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1919 год. На белорусское Полесье снова приходят польские войска. У каждого свои интересы: кто-то поддерживает красных, кто-то поляков, кто-то стоит против всех. В водоворот военных действий втягивается каждая семья.

Так и 70-летний Василь Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы спасти своего малолетнего сына. Но один на войне – гиблое дело. Поэтому Талаш идет за поддержкой в отряд большевиков.

Страна
Беларусь
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb