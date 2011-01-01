Талаш. Сезон 1. Серия 2
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Талаш
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Талаш (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.92011, Талаш. Сезон 1. Серия 2
Драмы, Исторические12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1919 год. На белорусское Полесье снова приходят польские войска. У каждого свои интересы: кто-то поддерживает красных, кто-то поляков, кто-то стоит против всех. В водоворот военных действий втягивается каждая семья.

Так и 70-летний Василь Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы спасти своего малолетнего сына. Но один на войне – гиблое дело. Поэтому Талаш идет за поддержкой в отряд большевиков.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb