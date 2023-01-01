Городская рапсодия
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Городская рапсодия

Городская рапсодия (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Городская рапсодия 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Евгения Сомова – профессиональная спортсменка, лыжница, готовится к важнейшему в карьере чемпионату. Когда она едет домой на дорогу перед ее машиной случайно выбегает ребенок. Женя резко тормозит, и сама становится жертвой ДТП. Из больницы ее выписывают на инвалидной коляске.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Городская рапсодия»

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