Городская рапсодия (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22016, Городская рапсодия. Серия 2
Мелодрама12+
Евгения Сомова – профессиональная спортсменка, лыжница, готовится к важнейшему в карьере чемпионату. Когда она едет домой на дорогу перед ее машиной случайно выбегает ребенок. Женя резко тормозит, и сама становится жертвой ДТП. Из больницы ее выписывают на инвалидной коляске.
6.1 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- Актриса
Евгения
Осипова
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- РПАктёр
Роман
Подоляко
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- АКАктёр
Андрей
Кривецкий
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- АЗМонтажёр
Александр
Зотов
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко