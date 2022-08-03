Городская рапсодия. Серия 2
Wink
Сериалы
Городская рапсодия
1-й сезон
2-я серия

Городская рапсодия (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22016, Городская рапсодия. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Евгения Сомова – профессиональная спортсменка, лыжница, готовится к важнейшему в карьере чемпионату. Когда она едет домой на дорогу перед ее машиной случайно выбегает ребенок. Женя резко тормозит, и сама становится жертвой ДТП. Из больницы ее выписывают на инвалидной коляске.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Городская рапсодия»