Провинциальная муза (сериал, 2013) смотреть онлайн

Это история о талантливой провинциальной девушке Виктории, которая днем работает на заводе музыкальных инструментов, а по вечерам выступает с песнями собственного сочинения в местном ресторане. Новый этап в жизни певицы-самородка наступает с момента увольнения девушки с завода.

