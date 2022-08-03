Провинциальная муза (сериал, 2013) смотреть онлайн
9.22013, Провинциальная муза 1 сезон
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Это история о талантливой провинциальной девушке Виктории, которая днем работает на заводе музыкальных инструментов, а по вечерам выступает с песнями собственного сочинения в местном ресторане. Новый этап в жизни певицы-самородка наступает с момента увольнения девушки с завода.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ИКРежиссёр
Иван
Криворучко
- ЮПАктриса
Юлия
Проскурякова
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Яна
Шивкова
- Актёр
Сергей
Комаров
- СЖАктёр
Сергей
Жбанков
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- АСАктёр
Александр
Сапега
- НЗАктёр
Николай
Зимич
- ГСАктёр
Григорий
Соловьев
- ИЩСценарист
Игорь
Щербаков
- ЕССценарист
Евгений
Спасский
- НМСценарист
Наталия
Милашкина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- ИНКомпозитор
Игорь
Николаев
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков