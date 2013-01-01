Провинциальная муза. Серия 1
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Провинциальная муза
1-й сезон
1-я серия

Провинциальная муза (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Провинциальная муза. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это история о талантливой провинциальной девушке Виктории, которая днем работает на заводе музыкальных инструментов, а по вечерам выступает с песнями собственного сочинения в местном ресторане. Новый этап в жизни певицы-самородка наступает с момента увольнения девушки с завода.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Провинциальная муза»