Провинциальная муза. Серия 2
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Провинциальная муза
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Провинциальная муза (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Провинциальная муза. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это история о талантливой провинциальной девушке Виктории, которая днем работает на заводе музыкальных инструментов, а по вечерам выступает с песнями собственного сочинения в местном ресторане. Новый этап в жизни певицы-самородка наступает с момента увольнения девушки с завода.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Провинциальная муза»