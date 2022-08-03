Дом для куклы (сериал, 2015) смотреть онлайн

У Дины есть всe - яркая внешность, муж – успешный красавец, верные друзья и наконец - желанная беременность. Но в один миг счастью приходит конец. Дина теряет ребeнка и становится инвалидом. Друзья исчезают, кто по доброй воле, а кто нет. Даже муж, некогда любивший, становится равнодушным. Дина оказывается в одиночестве, но находит в себе силы выбраться из этого «ада». Кто на самом деле окажется близким человеком, а кто – предателем и врагом? И кто спасет Дину от смертельной опасности?

