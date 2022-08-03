WinkСериалыДом для куклы1-й сезон
Дом для куклы (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.62015, Дом для куклы. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
У Дины есть всe - яркая внешность, муж – успешный красавец, верные друзья и наконец - желанная беременность. Но в один миг счастью приходит конец. Дина теряет ребeнка и становится инвалидом. Друзья исчезают, кто по доброй воле, а кто нет. Даже муж, некогда любивший, становится равнодушным. Дина оказывается в одиночестве, но находит в себе силы выбраться из этого «ада». Кто на самом деле окажется близким человеком, а кто – предателем и врагом? И кто спасет Дину от смертельной опасности?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- ВДАктриса
Виолетта
Давыдовская
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ОГАктриса
Олеся
Грибок
- РПАктёр
Роман
Подоляко
- ТГАктриса
Татьяна
Гаркуша
- СБАктриса
Светлана
Боровская
- ЗБАктриса
Зоя
Белохвостик
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- ИПСценарист
Ирина
Пименова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко