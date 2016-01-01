Злая судьба. Часть 2
Wink
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Злая судьба
1-й сезон
2-я серия

Злая судьба (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Злая судьба. Часть 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Они любят друг друга. Юные и беззаботные. Собираются пожениться. Но Анна Гарина из бедной семьи, а Олег Бузаев сын директора мясокомбината. Его отец даже слышать не желает о таком союзе. Да и Мать Анны категорически не хочет, чтобы Анна попала в эту семью. И родители делают все, чтобы разъединить молодых людей. Отец Олега объявляет своего сына умершим, а мать Анны лихорадочно выдает дочку замуж и отправляет жить в другой город.

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Информация

Страна
Беларусь, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Злая судьба»