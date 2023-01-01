Разорванные нити (сериал, 2014) смотреть онлайн
9.12014, Разорванные нити 1 сезон
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Лиза и Шура — девочки, живущие в детском доме — клянутся друг другу в вечной дружбе и верности. Шуру вскоре удочеряют приёмные родители, чему Лиза очень не рада... Через 15 лет происходит встреча уже повзрослевших девушек...
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Информация
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6.0 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Андрей
Канивченко
- Актриса
Евгения
Осипова
- Актёр
Анатолий
Руденко
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ЮКАктриса
Юлия
Кадушкевич
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ОРАктриса
Ольга
Рептух
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- ССАктриса
Светлана
Суховей
- Сценарист
Кира
Худолей
- ВБСценарист
Валерия
Бакумцева
- ВБСценарист
Виктор
Бакумцев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- РГХудожник
Роман
Гущин
- НСМонтажёр
Наталья
Сажина
- ИКОператор
Иван
Купцов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко