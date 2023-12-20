Разорванные нити. Сезон 1. Серия 1
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Разорванные нити
1-й сезон
1-я серия

Разорванные нити (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Разорванные нити. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лиза и Шура — девочки, живущие в детском доме — клянутся друг другу в вечной дружбе и верности. Шуру вскоре удочеряют приёмные родители, чему Лиза очень не рада... Через 15 лет происходит встреча уже повзрослевших девушек...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Разорванные нити»