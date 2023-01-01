Разорванные нити (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Лиза и Шура — девочки, живущие в детском доме — клянутся друг другу в вечной дружбе и верности. Шуру вскоре удочеряют приёмные родители, чему Лиза очень не рада... Через 15 лет происходит встреча уже повзрослевших девушек...



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