Разорванные нити. Сезон 1
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Разорванные нити
1-й сезон

Разорванные нити (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.12014, Разорванные нити. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лиза и Шура — девочки, живущие в детском доме — клянутся друг другу в вечной дружбе и верности. Шуру вскоре удочеряют приёмные родители, чему Лиза очень не рада... Через 15 лет происходит встреча уже повзрослевших девушек...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Разорванные нити»

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