Продается кошка
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Продается кошка

Продается кошка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Продается кошка
Мелодрама106 мин12+

О фильме

Катерина – умна и амбициозна. Она всегда знает, чего хочет, и весь смысл жизни видит только в работе. Однажды домой к Кате приходит детдомовская воспитанница Алина. «Это у вас продается кошка?» - спрашивает девочка. «Нет у нас никаких кошек», - недоумевает Катя. На самом деле, Алина хитрит. Она уверена что бизнес-леди – ее мама.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Продается кошка»