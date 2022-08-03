Катерина – умна и амбициозна. Она всегда знает, чего хочет, и весь смысл жизни видит только в работе. Однажды домой к Кате приходит детдомовская воспитанница Алина. «Это у вас продается кошка?» - спрашивает девочка. «Нет у нас никаких кошек», - недоумевает Катя. На самом деле, Алина хитрит. Она уверена что бизнес-леди – ее мама.

