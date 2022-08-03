Продается кошка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.22012, Продается кошка
Мелодрама106 мин12+
О фильме
Катерина – умна и амбициозна. Она всегда знает, чего хочет, и весь смысл жизни видит только в работе. Однажды домой к Кате приходит детдомовская воспитанница Алина. «Это у вас продается кошка?» - спрашивает девочка. «Нет у нас никаких кошек», - недоумевает Катя. На самом деле, Алина хитрит. Она уверена что бизнес-леди – ее мама.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ИКРежиссёр
Иван
Криворучко
- Актриса
Виктория
Полторак
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- АЗАктриса
Анна
Зайцева
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ДДАктёр
Денис
Дудинский
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- ЕИАктёр
Евгений
Ивкович
- ОКАктёр
Олег
Коц
- ИСАктёр
Илья
Сакуро-Финевич
- ВБАктёр
Василий
Бойдак
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- ЕРСценарист
Елена
Рыбакова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ВММонтажёр
Варвара
Матросова
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков