Продается кошка
Актёры и съёмочная группа фильма «Продается кошка»

Режиссёры

Иван Криворучко

Режиссёр

Актёры

Виктория Полторак

АктрисаКатерина
Андрей Биланов

АктёрВасилий
Анна Зайцева

АктрисаАлина
Андрей Карако

АктёрВадим
Денис Дудинский

АктёрБорис
Светлана Никифорова

АктрисаСветлана
Евгений Ивкович

АктёрДима
Олег Коц

АктёрПаша
Илья Сакуро-Финевич

АктёрТрофимов
Василий Бойдак

АктёрЖека

Сценаристы

Эдина Умерова

Сценарист
Елена Рыбакова

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Владимир Игнатьев

Продюсер
Юлия Ерешко

Продюсер
Евгений Арендаревич

Продюсер

Художники

Алеся Максимович

Художница

Монтажёры

Варвара Матросова

Монтажёр

Операторы

Виталий Ершов

Оператор

Композиторы

Игорь Щербаков

Композитор