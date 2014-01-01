Кружева (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.02014, Кружева
Мелодрамы101 мин12+
Сюжет
Вера работает швеей на заштатной фабрике города Егорьевска, но мечтает о карьере модного модельера. У неe есть талант и коллекция авторских эскизов, которые никому не интересны в родном Егорьевске. Выход один – ехать в столицу! Уверенная в своей исключительности, Вера заявляется в популярный московский Дом моды Ирины Штайф. Но там девушке из периферии готовы предложить только должность уборщицы. Вера разочарована и всe же соглашается даже на это. Позже поломойка выведет на чистую воду владелицу Дома моды, найдeт верную подругу и всe-таки покорит Москву. Но самое главное – Вера встретит в Москве настоящую любовь...
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Иван
Мережко
- ВБАктриса
Вера
Баханкова
- Актёр
Иван
Жидков
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- АКАктёр
Андрей
Карако
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- ТКАктриса
Татьяна
Кулеш
- ДЕАктёр
Дмитрий
Егоров
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- НОАктриса
Наталья
Онищенко
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- АССценарист
Александр
Сухарев
- КГСценарист
Ксения
Городенцева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ВММонтажёр
Варвара
Матросова
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- ДСКомпозитор
Дмитрий
Смирнов