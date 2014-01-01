Кружева (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вера работает швеей на заштатной фабрике города Егорьевска, но мечтает о карьере модного модельера. У неe есть талант и коллекция авторских эскизов, которые никому не интересны в родном Егорьевске. Выход один – ехать в столицу! Уверенная в своей исключительности, Вера заявляется в популярный московский Дом моды Ирины Штайф. Но там девушке из периферии готовы предложить только должность уборщицы. Вера разочарована и всe же соглашается даже на это. Позже поломойка выведет на чистую воду владелицу Дома моды, найдeт верную подругу и всe-таки покорит Москву. Но самое главное – Вера встретит в Москве настоящую любовь...



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