Не жалею, не зову, не плачу
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Не жалею, не зову, не плачу

Не жалею, не зову, не плачу (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.92011, Не жалею, не зову, не плачу 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ольге Беловой 35 лет. Она умна, красива и совершенно одинока. Отчаявшись найти свою любовь, она живет воспоминаниями о прошлом, пока в ее жизнь не приходит беда. Однажды Ольга становится участницей ДТП, в результате которого погибает женщина. Она попадает в больницу, еще не зная, что именно ее считают виновницей гибели человека. В больнице Ольга знакомится с Николаем Гордеевым – оперативным работником, который проходит курс реабилитации после ранения. Он сильный мужчина, порядочный и честный человек, но давно уже разочаровался в женщинах, стал упрямым и замкнутым. Однако добрая и романтичная Ольга нравится ему, к тому же оба они так любят стихи Есенина…

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6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Не жалею, не зову, не плачу»

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