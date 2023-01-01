Не жалею, не зову, не плачу (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Ольге Беловой 35 лет. Она умна, красива и совершенно одинока. Отчаявшись найти свою любовь, она живет воспоминаниями о прошлом, пока в ее жизнь не приходит беда. Однажды Ольга становится участницей ДТП, в результате которого погибает женщина. Она попадает в больницу, еще не зная, что именно ее считают виновницей гибели человека. В больнице Ольга знакомится с Николаем Гордеевым – оперативным работником, который проходит курс реабилитации после ранения. Он сильный мужчина, порядочный и честный человек, но давно уже разочаровался в женщинах, стал упрямым и замкнутым. Однако добрая и романтичная Ольга нравится ему, к тому же оба они так любят стихи Есенина…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ИКРежиссёр
Иван
Криворучко
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- АПАктёр
Андрей
Подошьян
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухин
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- ЕКАктриса
Евгения
Кульбачная
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- Актёр
Аркадий
Коваль
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- ИКСценарист
Иван
Криворучко
- НМСценарист
Наталия
Милашкина
- ПССценарист
Петр
Степин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- СГПродюсер
Сергей
Гиргель
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- АГХудожник
Александр
Гринько
- АМХудожница
�Алеся
Максимович
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков