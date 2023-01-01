Не жалею, не зову, не плачу (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ольге Беловой 35 лет. Она умна, красива и совершенно одинока. Отчаявшись найти свою любовь, она живет воспоминаниями о прошлом, пока в ее жизнь не приходит беда. Однажды Ольга становится участницей ДТП, в результате которого погибает женщина. Она попадает в больницу, еще не зная, что именно ее считают виновницей гибели человека. В больнице Ольга знакомится с Николаем Гордеевым – оперативным работником, который проходит курс реабилитации после ранения. Он сильный мужчина, порядочный и честный человек, но давно уже разочаровался в женщинах, стал упрямым и замкнутым. Однако добрая и романтичная Ольга нравится ему, к тому же оба они так любят стихи Есенина…



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