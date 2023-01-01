Биография

Аркадий Коваль — российский актер, обладатель почетного звания «Заслуженный артист РФ», премий «Белая акация» и «Фигаро», награжден дипломом конкурса Владимира Яхонтова. Родился в Новосибирске в 1958 году. Аркадий вырос в творческой семье. Его отец служил в театре в качестве режиссера, а мама была актрисой. Юноша решил продолжить творческую династию и поступил в театральный институт в городе на Неве. После окончания ЛГИТМиКа служил на сценах Театра комедии Акимова и Санкт-Петербургского малого драмтеатра, преподавал актерское мастерство студентам Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2003 года успешно работает в «Русской антрепризе». На экранах Аркадий впервые появился в 1983 году в телевизионных спектаклях. Первую кинематографическую роль Коваль получил через 3 года. Он сыграл констебля в знаменитой российской киноленте о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Актеру хорошо удаются комедийные роли, что он и продемонстрировал, снявшись в роли шута в картине «Кто был Шекспиром». Самым известным фильмом Аркадия Коваля стал «Дорожный патруль». Актер снимался во многих популярных телесериалах: «Литейный», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».