Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. (сериал, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

История знакомства главных героев, загадочные убийства в заброшенных домах, родовые проклятия, тайны драгоценностей, разоблачения шпионов, коварства профессора Мориарти...



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