9.71986, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1 сезон
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. (сериал, 1986) смотреть онлайн
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Сюжет
История знакомства главных героев, загадочные убийства в заброшенных домах, родовые проклятия, тайны драгоценностей, разоблачения шпионов, коварства профессора Мориарти...
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Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.»Всё
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Борис
Клюев
- Актриса
Лариса
Гузеева
- ВКАктёр
Виктор
Корецкий
- Актёр
Аркадий
Коваль
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ИМСценарист
Игорь
Масленников
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- Художник
Аркадий
Тигай
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич