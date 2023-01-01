Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.
9.71986, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1 сезон
Триллеры, Мелодрамы6+

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. (сериал, 1986) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История знакомства главных героев, загадочные убийства в заброшенных домах, родовые проклятия, тайны драгоценностей, разоблачения шпионов, коварства профессора Мориарти...

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.»

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