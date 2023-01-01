Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. (сериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Заключительный фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В основе его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойля, объединенные темой приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.



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