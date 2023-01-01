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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.
1-й сезон

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. (сериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн

9.71986, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. Сезон 1 2 серии
Триллеры, Криминал6+

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1-й сезон

Сюжет

Заключительный фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В основе его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойля, объединенные темой приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.»

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