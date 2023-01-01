WinkСериалыПриключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.»
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.»
Режиссёры
Актёры
АктёрШерлок Холмс
Василий Ливанов
Актёрдоктор Ватсон
Виталий Соломин
Актёринспектер Лейстред
Борислав Брондуков
Актёрпремьер-министр
Иннокентий Смоктуновский
Актрисамиссис Хадсон
Рина Зелёная
АктёрМайкрофт Холмс
Борис Клюев
Актрисамадам Анри Фурнэ
Лариса Гузеева
АктёрВиктор Хэдерли
Виктор Корецкий
Актёрконстебль
Аркадий Коваль
Актёрфон Борк