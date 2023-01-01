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Сериалы
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.»

Режиссёры

Игорь Масленников

Игорь Масленников

Режиссёр

Актёры

Василий Ливанов

Василий Ливанов

АктёрШерлок Холмс
Виталий Соломин

Виталий Соломин

Актёрдоктор Ватсон
Борислав Брондуков

Борислав Брондуков

Актёринспектер Лейстред
Иннокентий Смоктуновский

Иннокентий Смоктуновский

Актёрпремьер-министр
Рина Зелёная

Рина Зелёная

Актрисамиссис Хадсон
Борис Клюев

Борис Клюев

АктёрМайкрофт Холмс
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева

Актрисамадам Анри Фурнэ
Виктор Корецкий

Виктор Корецкий

АктёрВиктор Хэдерли
Аркадий Коваль

Аркадий Коваль

Актёрконстебль
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

Актёрфон Борк

Сценаристы

Игорь Масленников

Игорь Масленников

Сценарист
Артур Конан Дойл

Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист

Актёры дубляжа

Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа
Наталья Рычагова

Наталья Рычагова

Актриса дубляжа

Художники

Нелли Лев

Нелли Лев

Художница
Аркадий Тигай

Аркадий Тигай

Художник

Операторы

Юрий Векслер

Юрий Векслер

Оператор

Композиторы

Владимир Дашкевич

Владимир Дашкевич

Композитор