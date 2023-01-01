Биография

Лариса Гузеева — российская актриса и телеведущая. Родилась в Оренбургской области 23 мая 1959 года. Окончив школу, будущая актриса подалась в Москву учиться на инженера, однако передумала и поступила в ЛГИ театра, музыки и кинематографии. Чтобы обеспечивать себя во время учебы, подрабатывала моделью. Далее Лариса начала строить кинокарьеру и сниматься в фильмах. Кроме кино, Гузеева работала на телевидении: сначала в передаче «Я — мама», а позже начала вести программу «Давай поженимся!», благодаря которому получила награду «ТЭФИ». Кинодебют Ларисы Гузеевой состоялся в эпизоде в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». Учась на 4 курсе, она получила главную роль в киноленте Эльдара Рязанова «Жестокий романс», который сделал молодую актрису популярной. В следующий раз Гузеева появилась на экране только в 1985 году в драме «Соперницы». Также снималась в кинолентах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Секретный фарватер», «Жизнь Клима Самгина». В фильмографии — около 60 ролей.