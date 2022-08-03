Жестокий романс (фильм, 1984) смотреть онлайн
9.61984, Жестокий романс
Драма, Мелодрама136 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Конец 19 века. В семье дворянки Огудаловой произошла трагедия — ее муж умер, а сама женщина осталась одна с дочерьми под угрозой нищеты. Чтобы улучшить ситуацию, вдова решает выдать юную дочь Ларису за жениха с приданным. На эту девушку уже давно засматриваются самые разные мужчины, многие из которых не настолько богаты, а некоторые даже женаты. Но саму Ларису очаровывает только Сергей Сергеевич Паратов — обаятельный и не лишенный богатства судовладелец.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- Актриса
Лариса
Гузеева
- Актёр
Андрей
Мягков
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актёр
Никита
Михалков
- Актёр
Алексей
Петренко
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ТПАктриса
Татьяна
Панкова
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- АОСценарист
Александр
Островский
- ЛМПродюсер
Лазарь
Милькис
- ЛЗПродюсер
Людмила
Захарова
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВПАктриса дубляжа
Валентина
Пономарева
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров