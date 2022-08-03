Конец 19 века. В семье дворянки Огудаловой произошла трагедия — ее муж умер, а сама женщина осталась одна с дочерьми под угрозой нищеты. Чтобы улучшить ситуацию, вдова решает выдать юную дочь Ларису за жениха с приданным. На эту девушку уже давно засматриваются самые разные мужчины, многие из которых не настолько богаты, а некоторые даже женаты. Но саму Ларису очаровывает только Сергей Сергеевич Паратов — обаятельный и не лишенный богатства судовладелец.

