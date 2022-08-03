Жестокий романс
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Жестокий романс

Жестокий романс (фильм, 1984) смотреть онлайн

9.61984, Жестокий романс
Драма, Мелодрама136 мин18+
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О фильме

Конец 19 века. В семье дворянки Огудаловой произошла трагедия — ее муж умер, а сама женщина осталась одна с дочерьми под угрозой нищеты. Чтобы улучшить ситуацию, вдова решает выдать юную дочь Ларису за жениха с приданным. На эту девушку уже давно засматриваются самые разные мужчины, многие из которых не настолько богаты, а некоторые даже женаты. Но саму Ларису очаровывает только Сергей Сергеевич Паратов — обаятельный и не лишенный богатства судовладелец.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокий романс»