Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокий романс»

Режиссёры

Эльдар Рязанов

Режиссёр

Актёры

Лариса Гузеева

АктрисаЛариса Дмитриевна Огудалова
Андрей Мягков

АктёрЮлий Капитонович Карандышев
Алиса Фрейндлих

АктрисаХарита Игнатьевна Огудалова
Никита Михалков

АктёрСергей Сергеевич Паратов
Алексей Петренко

АктёрМокий Парменыч Кнуров
Виктор Проскурин

АктёрВасилий Данилыч Вожеватов
Георгий Бурков

АктёрРобинзон
Татьяна Панкова

АктрисаЕфросинья Потаповна
Борислав Брондуков

Актёрслуга Иван
Александр Панкратов-Чёрный

АктёрИван Петрович Семеновский

Сценаристы

Эльдар Рязанов

Сценарист
Александр Островский

Сценарист

Продюсеры

Лазарь Милькис

Продюсер
Людмила Захарова

Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Валентина Пономарева

Актриса дубляжа

Художники

Наталья Иванова

Художница

Монтажёры

Валерия Белова

Монтажёр

Операторы

Вадим Алисов

Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Композитор