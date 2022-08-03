Мария Магдалина (фильм, 1990) смотреть онлайн
7.01990, Мария Магдалина
Драма71 мин18+
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О фильме
Мария Егорова, прозванная Магдалиной за беспутный образ жизни, попадает в настоящую переделку. Еe собственная подруга ставит еe «на счeтчик» за долги и практически вынуждает заняться проституцией, забрав паспорт. Пытаясь выбраться из кабалы, Мария разбивает голову сутенеру и попадает в милицию. Ей удаeтся сбежать, однако это не решает проблемы девушки. Теперь еe ищут и бандиты, и милиция, а ей самой надо срочно искать деньги, чтобы выкупить паспорт и спрятаться вместе с маленькой дочерью.
Рейтинг
4.2 IMDb
- ГВРежиссёр
Геннадий
Воронин
- Актриса
Лариса
Гузеева
- МКАктриса
Мария
Капицкая
- НМАктёр
Николай
Макушенко
- ЮПАктёр
Юрий
Платонов
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- МГАктриса
Марина
Голуб
- ЖТАктриса
Жанна
Токарская
- Актриса
Александра
Назарова
- Актёр
Александр
Филиппенко
- ВШАктёр
Владимир
Шихов
- ГВСценарист
Геннадий
Воронин
- ОМОператор
Олег
Массарыгин
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев