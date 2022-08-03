Мария Егорова, прозванная Магдалиной за беспутный образ жизни, попадает в настоящую переделку. Еe собственная подруга ставит еe «на счeтчик» за долги и практически вынуждает заняться проституцией, забрав паспорт. Пытаясь выбраться из кабалы, Мария разбивает голову сутенеру и попадает в милицию. Ей удаeтся сбежать, однако это не решает проблемы девушки. Теперь еe ищут и бандиты, и милиция, а ей самой надо срочно искать деньги, чтобы выкупить паспорт и спрятаться вместе с маленькой дочерью.

