Биография

Марина Голуб – актриса кино и театра, ведущая передач на телевидении. Фильмы с ее участием были представлены на международных кинофестивалях. Ее амплуа – простые русские женщины с отличным чувством юмора и верой в лучшее. Будущая актриса с детства связывала свою жизнь с театральным искусством. Она решила пойти по стопам своей матери, которая участвовала в постановках Театра им. Гоголя. Получив аттестат о среднем образовании, девушка поступила в Школу-студию МХАТ. В 1979 г. дипломированная актриса устроилась в Москонцерт. С 1981 г. работала в нескольких театрах столицы. Зрители запомнили Марину Голуб в роли ведущей передач «Утренняя почта», «Доброе утро!», «Эх, Семеновна!», «Путешествия натуралиста». В кино впервые появилась в 1980 г. в картинах «В начале славных дел», «Юность Петра», «О бедном гусаре замолвите слово». Более серьезные и интересные роли актриса получила в картинах 90-х годов «Зона Любэ», «Ширли-мырли», «Короли российского сыска», «Поклонник». Массовую известность артистка обрела после исполнения ведущей роли в киноленте «Пятый угол». Не менее успешными стали работы Марины Голуб в фильмах «FM и ребята», «Дронго», «Водитель для Веры», «Бедные родственники», «Такси для ангела», «Свадьба», «Пять невест», «Мамы».