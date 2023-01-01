Рожденные бурей (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
8.41981, Рожденные бурей
Драмы, Исторические76 мин12+
Сюжет
1918 год. В родное село с гражданской войны возвращается комиссар Сигизмунд Раевский, организовывает комсомольскую ячейку и поднимает народ на борьбу с кулачеством...
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Исторические, Драмы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ГНРежиссёр
Георгий
Николаенко
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- ОБАктриса
Ольга
Барнет
- РААктёр
Ромуальд
Анцанс
- МГАктриса
Марина
Голуб
- ВКАктёр
Вадим
Курков
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ГНСценарист
Георгий
Николаенко
- АГОператор
Анатолий
Гришко
- ВФКомпозитор
Виталий
Филиппенко