Рожденные бурей
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Рожденные бурей

Рожденные бурей (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

8.41981, Рожденные бурей
Драмы, Исторические76 мин12+

Сюжет

1918 год. В родное село с гражданской войны возвращается комиссар Сигизмунд Раевский, организовывает комсомольскую ячейку и поднимает народ на борьбу с кулачеством...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Исторические, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb