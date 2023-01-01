Рожденные бурей (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1918 год. В родное село с гражданской войны возвращается комиссар Сигизмунд Раевский, организовывает комсомольскую ячейку и поднимает народ на борьбу с кулачеством...



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