Белое проклятье (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.31987, Белое проклятье
Боевик, Драма77 мин12+
О фильме
Курортный сезон в горах в самом разгаре. Сообщение начальника лавинной станции о том, что скоро может сойти лавина, никто не воспринимает всерьез: ни отдыхающие, ни директор турбазы. Расплата за беспечность наступает очень скоро: лавина идет прямо на гостиницу. Только опыт и мужество спасателей помогает избежать больших человеческих жертв.
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СтранаСССР
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НКРежиссёр
Николай
Ковальский
- ЛУАктёр
Лембит
Ульфсак
- Актриса
Александра
Яковлева
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актриса
Лариса
Гузеева
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ГНАктёр
Геннадий
Нилов
- АТАктриса
Анна
Твеленева
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- БМАктёр
Баганд
Магомедов
- СБАктёр
Сергей
Балицкий
- ИФСценарист
Игорь
Федоров
- Актёр дубляжа
Юрий
Беляев
- НСОператор
Николай
Строганов
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев