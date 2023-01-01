Белое проклятье
Wink
Фильмы
Белое проклятье

Белое проклятье (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

8.31987, Белое проклятье
Боевик, Драма77 мин12+

О фильме

Курортный сезон в горах в самом разгаре. Сообщение начальника лавинной станции о том, что скоро может сойти лавина, никто не воспринимает всерьез: ни отдыхающие, ни директор турбазы. Расплата за беспечность наступает очень скоро: лавина идет прямо на гостиницу. Только опыт и мужество спасателей помогает избежать больших человеческих жертв.

Белое проклятье смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb