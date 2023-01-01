Белое проклятье (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Курортный сезон в горах в самом разгаре. Сообщение начальника лавинной станции о том, что скоро может сойти лавина, никто не воспринимает всерьез: ни отдыхающие, ни директор турбазы. Расплата за беспечность наступает очень скоро: лавина идет прямо на гостиницу. Только опыт и мужество спасателей помогает избежать больших человеческих жертв.



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