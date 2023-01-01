Биография

Александра Яковлева — театральная и киноактриса, режиссер, общественно-политический деятель. Родилась в Калининграде 2 июля 1957 года. Девочка с детства грезила сценой и участвовала в самодеятельности, поэтому для поступления выбрала РГИСИ. В 1993 году она в качестве режиссера сняла картину под названием «Паром „Анна Каренина“». Александра Яковлева активно занимается общественной и управленческой деятельностью. Участвовала в запуске поездов «Сапсан», возглавила отделение партии «Яблоко» в Калининграде. Всенародная любовь пришла к актрисе после выхода картины «Чародеи», где она снялась с такими кинознаменитостями, как Александр Абдулов, Валентин Гафт и другими. Затем последовал фильм «Человек с бульвара Капуцинов», который укрепил успех артистки.