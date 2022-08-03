Экипаж
Wink
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Экипаж

Фильм Экипаж (1979)

9.61979, Экипаж
Боевик, Триллер119 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Самолет, который доставил гуманитарную помощь людям, пострадавшим от землетрясения, из-за новых подземных толчков получает повреждения при взлете, и теперь вряд ли сможет удачно приземлиться…

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экипаж»