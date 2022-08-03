Фильм Экипаж (1979)
9.61979, Экипаж
Боевик, Триллер119 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Митта
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актёр
Леонид
Филатов
- Актриса
Александра
Яковлева
- ИААктриса
Ирина
Акулова
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актёр
Юрий
Горобец
- ККАктриса
Комаки
Курихара
- АПАктёр
Александр
Павлов
- ГГАктриса
Галина
Гладкова
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- Сценарист
Александр
Митта
- БУСценарист
Борис
Уриновский
- БКПродюсер
Борис
Криштул
- КРАктриса дубляжа
Клара
Румянова
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ОГАктёр дубляжа
Олег
Голубицкий
- АБХудожница
Алина
Будникова
- НВМонтажёр
Надежда
Веселовская
- ВШОператор
Валерий
Шувалов
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке