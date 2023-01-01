Биография

Ирина Акулова – актриса театра, кино, дубляжа и радиопостановок. Родилась 08.06.1951 г. в Кинешме Ивановской области в семье театральных актеров. Свои лучшие роли сыграла в 70-80-е годы прошлого столетия. В 1986 г. присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Родители, Нина и Григорий Акуловы, гастролировали в разных театрах по системе ангажемента. Несмотря на разъездную жизнь, находилось время и на воспитание дочери. Менялись школы, учителя и классы, но неизменной оставалась творческая атмосфера в семье. К окончанию школы сомнений не было – только театральный вуз. В 1968 г. поступает в школу-студию МХАТа на курс П. В. Массальского. Первую значимую роль Ирина Акулова получает еще студенткой в премьерной постановке по пьесе М. Рощина «Валентин и Валентина» (1971 г.). Дебют оказался удачен, и после получения диплома актриса принята в труппу «Современника». В 1974 г. при содействии Олега Ефремова переходит во МХАТ, где за 19 лет сыграла 49 ролей. Лучшие фильмы Ирины Акуловой – кинодебют состоялся в 1971 году в картине «Офицер запаса» (девушка Виорика), затем последовали масштабные работы: Вера Королева в киноэпопее «Блокада», Шура в кинофильме «Если я полюблю», учительница в «Розыгрыше», Мила в картине «Ты иногда вспоминай». Звездным часом стала роль взбалмошной жены летчика Ненарокова в первом советском экшн-фильме «Экипаж». Всего в фильмографии актрисы 96 главных, второстепенных и эпизодических ролей. В 1993 году актриса снялась в картине «Отряд «Д» (Светлана) и неожиданно для всех ушла из профессии.