Генерал (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
8.81992, Генерал
Драмы, Военные97 мин12+
Сюжет
Жизнь человека, самоотверженно служащего родине, просто не может быть простой. Горбатову пришлось пройти через многое – армия, тюрьма, лагерь, реабилитация и снова армия. Но как бы трагически не складывалась его судьба, герой всегда остается героем. Несмотря ни на что, Горбатов находит способ выжить и сохранить честь и достоинство офицера.
Генерал смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb