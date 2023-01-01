Генерал (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь человека, самоотверженно служащего родине, просто не может быть простой. Горбатову пришлось пройти через многое – армия, тюрьма, лагерь, реабилитация и снова армия. Но как бы трагически не складывалась его судьба, герой всегда остается героем. Несмотря ни на что, Горбатов находит способ выжить и сохранить честь и достоинство офицера.



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