Генерал
Wink
Фильмы
Генерал

Генерал (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

8.81992, Генерал
Драмы, Военные97 мин12+

Сюжет

Жизнь человека, самоотверженно служащего родине, просто не может быть простой. Горбатову пришлось пройти через многое – армия, тюрьма, лагерь, реабилитация и снова армия. Но как бы трагически не складывалась его судьба, герой всегда остается героем. Несмотря ни на что, Горбатов находит способ выжить и сохранить честь и достоинство офицера.

Генерал смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb