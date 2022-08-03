Парашютисты
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Парашютисты

Парашютисты (фильм, 1984) смотреть онлайн

8.91984, Парашютисты
Драма86 мин18+

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О фильме

Зина приезжает на соревнования по прыжкам с парашютом. Она еще новенькая, но у нее уже серьезные амбиции. Поначалу у нее получается плохо. Кроме того, она знакомится с воздушным кинооператором Сергеем, который считает, что женщины не должны быть парашютистками. Это подталкивает ее к тому, чтобы полностью посвятить себя спорту и стать чемпионкой. Но трагедия не обходит Зину стороной.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парашютисты»