Парашютисты (фильм, 1984) смотреть онлайн
8.91984, Парашютисты
Драма86 мин18+
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О фильме
Зина приезжает на соревнования по прыжкам с парашютом. Она еще новенькая, но у нее уже серьезные амбиции. Поначалу у нее получается плохо. Кроме того, она знакомится с воздушным кинооператором Сергеем, который считает, что женщины не должны быть парашютистками. Это подталкивает ее к тому, чтобы полностью посвятить себя спорту и стать чемпионкой. Но трагедия не обходит Зину стороной.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Актриса
Александра
Яковлева
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- ЕЕАктриса
Елена
Еланская
- ВБАктёр
Владлен
Бирюков
- ССАктёр
Степан
Старчиков
- ВРАктёр
Валерий
Рыжаков
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- ЕААктриса
Елена
Астафьева
- Актриса
Наталья
Казначеева
- ЭШСценарист
Эдуард
Шим
- ВРПродюсер
Виктор
Решетов
- ВСПродюсер
Владимир
Сергеев
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- НПОператор
Николай
Пучков
- ГНКомпозитор
Георгий
Николаенко