Биография

Елена Астафьева – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 28 декабря 1957 года. Фильмография насчитывает более 15 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в фильмах «Карнавал», «Одиноким предоставляется общежитие». В 1979 году стала выпускницей ВГИКа (курс Т. Лиозновой). На том же курсе учился ее будущий муж, режиссер Александр Хван. После окончания вуза актриса устроилась на киностудию. Первым фильмом Елены Астафьевой стала музыкальная комедия «У матросов нет вопросов» (1981). В том же году артистка снялась еще в трех кинокартинах, мелодраме «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли, военных драмах «Ленинградцы, дети мои...», «В небе «Ночные ведьмы». Одну из ролей Елена Астафьева сыграла в мелодраме «Одиноким предоставляется общежитие». В 1993 году на экраны вышла детективная драма «Убийца» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали А. Джигарханян и И. Смоктуновский. Актриса профессионально занимается закадровым озвучиванием иностранных фильмов и сериалов. Ее голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Пункт назначения», «Заплати другому», «Послание в бутылке», «Горячие головы», «Кудряшка Сью» и др.