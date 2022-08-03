В небе «ночные ведьмы» (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.41981, В небе «ночные ведьмы»
Военный75 мин6+
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О фильме
Ночные ведьмы – так солдаты нацистской Германии называли советских летчиц, отправлявшихся на боевые задания после захода солнца на легких «кукурузниках» ПО-2. Хрупкие, но тихие, эти самолеты появлялись в небе неожиданно и держали в страхе захватчиков. За легендой стоят простые женщины, готовые жертвовать собой ради великой цели.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЕЖРежиссёр
Евгения
Жигуленко
- ВГАктриса
Валентина
Грушина
- ЯДАктриса
Яна
Друзь
- ДЗАктёр
Дмитрий
Замулин
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- Актриса
Валерия
Заклунная
- ТЧАктриса
Татьяна
Чернопятова
- ЕААктриса
Елена
Астафьева
- АСАктриса
Александра
Свиридова
- Актёр
Сергей
Мартынов
- ДЧАктриса
Додо
Чоговадзе
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ЕЖСценарист
Евгения
Жигуленко
- ЛГПродюсер
Леонид
Гоморин
- ЛРОператор
Лев
Рогозин
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов