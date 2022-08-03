В небе «ночные ведьмы»
Wink
Фильмы
В небе «ночные ведьмы»

В небе «ночные ведьмы» (фильм, 1981) смотреть онлайн

9.41981, В небе «ночные ведьмы»
Военный75 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ночные ведьмы – так солдаты нацистской Германии называли советских летчиц, отправлявшихся на боевые задания после захода солнца на легких «кукурузниках» ПО-2. Хрупкие, но тихие, эти самолеты появлялись в небе неожиданно и держали в страхе захватчиков. За легендой стоят простые женщины, готовые жертвовать собой ради великой цели.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В небе «ночные ведьмы»»