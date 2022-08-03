Ночные ведьмы – так солдаты нацистской Германии называли советских летчиц, отправлявшихся на боевые задания после захода солнца на легких «кукурузниках» ПО-2. Хрупкие, но тихие, эти самолеты появлялись в небе неожиданно и держали в страхе захватчиков. За легендой стоят простые женщины, готовые жертвовать собой ради великой цели.

