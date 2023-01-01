Приказано взять живым (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Старший лейтенант Алексей Астахов с женой Александрой приезжает на юг СССР, где его назначили начальником погранзаставы. Задача сложная, пусть даже Александра не сразу понимает, насколько серьезными будут обязанности мужа. Но вскоре иностранная разведка начинает интересоваться секретным объектом в приграничной полосе и отправляет шпиона на дельтаплане.



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