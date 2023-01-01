Приказано взять живым (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
9.01984, Приказано взять живым
Боевики, Триллеры83 мин12+
Сюжет
Старший лейтенант Алексей Астахов с женой Александрой приезжает на юг СССР, где его назначили начальником погранзаставы. Задача сложная, пусть даже Александра не сразу понимает, насколько серьезными будут обязанности мужа. Но вскоре иностранная разведка начинает интересоваться секретным объектом в приграничной полосе и отправляет шпиона на дельтаплане.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВЖРежиссёр
Виктор
Живолуб
- АААктёр
Александр
Аржиловский
- КСАктёр
Константин
Степанков
- Актриса
Александра
Яковлева
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- Актриса
Вера
Васильева
- ИНАктриса
Ия
Нинидзе
- ВНАктёр
Виктор
Незнанов
- Актёр
Арнис
Лицитис
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- ТСАктёр
Тристан
Саралидзе
- ААСценарист
Александр
Антокольский
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов