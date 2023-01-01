Приказано взять живым
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Приказано взять живым

Приказано взять живым (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

9.01984, Приказано взять живым
Боевики, Триллеры83 мин12+

Сюжет

Старший лейтенант Алексей Астахов с женой Александрой приезжает на юг СССР, где его назначили начальником погранзаставы. Задача сложная, пусть даже Александра не сразу понимает, насколько серьезными будут обязанности мужа. Но вскоре иностранная разведка начинает интересоваться секретным объектом в приграничной полосе и отправляет шпиона на дельтаплане.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приказано взять живым»

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