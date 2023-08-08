Биография

Вера Васильева – актриса, родилась 30 сентября 1925 года. Удостоена почетного звания народной артистки СССР за выдающиеся заслуги в театральном и киноискусстве, является лауреатом двух Сталинских премий (I и III степени). В 1948 году выпустилась из театрального училища при Театре Революции в Москве. Первая киноработа состоялась в 1945 году, актриса, еще будучи студенткой, снялась в фильме «Близнецы». Известность принес Васильевой фильм «Сказание о земле Сибирской» (1947) режиссера И. Пырьева. Через год за эту роль Васильева получила Сталинскую премию I степени. К числу наиболее значимых работ можно отнести такие картины, как «Свадьба с приданым», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана». Всего на счету у актрисы более 40 киноработ и более 60 театральных работ. С 1948 года актриса выступала на сцене Московского академического театра сатиры. Постановка «Свадьба с приданым» принесла еще одну Сталинскую премию. Актриса также участвовала в телеспектаклях. В 1956 году Васильева вышла замуж за актера театра и кино В. Ушакова. Детей в семье не было. Актриса вела активную общественную деятельность, работала секретарем и председателем СТД РФ, оказывала помощь коллегам, попавшим в трудную ситуацию. Написала три книги мемуаров.