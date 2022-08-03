Приезжайте на Байкал (фильм, 1965) смотреть онлайн

В рыбацком поселке близ озера Байкал переполох – сюда приехали журналисты, готовящие выпуск о жизни рыбаков. Но у председателя колхоза Калача и бригадира Лапина разные взгляды на то, как нужно показывать здешнюю жизнь. Калач хочет хвалиться успехами, а Лапин – поделиться тяготами рыбацкой жизни и разоблачить Калача. Тем временем местные жители не прочь рассказать про отраву, которая скоро потечет в озеро с завода. Кто же отвоюет место в репортаже?

