Приезжайте на Байкал
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Приезжайте на Байкал

Приезжайте на Байкал (фильм, 1965) смотреть онлайн

8.71965, Приезжайте на Байкал
Комедия, Музыка69 мин18+

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О фильме

В рыбацком поселке близ озера Байкал переполох – сюда приехали журналисты, готовящие выпуск о жизни рыбаков. Но у председателя колхоза Калача и бригадира Лапина разные взгляды на то, как нужно показывать здешнюю жизнь. Калач хочет хвалиться успехами, а Лапин – поделиться тяготами рыбацкой жизни и разоблачить Калача. Тем временем местные жители не прочь рассказать про отраву, которая скоро потечет в озеро с завода. Кто же отвоюет место в репортаже?

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Музыка
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb