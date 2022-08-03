Приезжайте на Байкал (фильм, 1965) смотреть онлайн
8.71965, Приезжайте на Байкал
Комедия, Музыка69 мин18+
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О фильме
В рыбацком поселке близ озера Байкал переполох – сюда приехали журналисты, готовящие выпуск о жизни рыбаков. Но у председателя колхоза Калача и бригадира Лапина разные взгляды на то, как нужно показывать здешнюю жизнь. Калач хочет хвалиться успехами, а Лапин – поделиться тяготами рыбацкой жизни и разоблачить Калача. Тем временем местные жители не прочь рассказать про отраву, которая скоро потечет в озеро с завода. Кто же отвоюет место в репортаже?
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- СХАктёр
Станислав
Хитров
- ЛСАктриса
Любовь
Стриженова
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- Актриса
Вера
Васильева
- АМАктёр
Алексей
Миронов
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ВПАктриса
Варвара
Попова
- РРАктёр
Рудольф
Рудин
- ЛСАктёр
Леонид
Сатановский
- ГТАктёр
Георгий
Тусузов
- БМСценарист
Борис
Медовой
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- НБКомпозитор
Никита
Богословский