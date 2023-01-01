Чук и Гек
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Чук и Гек

Чук и Гек (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

9.21953, Чук и Гек
Драмы, Комедии45 мин0+

Сюжет

Трогательная история о том, как юные москвичи — семилетний Чук и шестилетний Гек — поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции. О том, как они боролись с жестокой зимой и всевозможными трудностями, потому что их не встретил отправившийся на выполнение срочного задания папа, но послал телеграмму, которую дети выбросили в окошко и не дали прочитать маме...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb