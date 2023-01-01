Чук и Гек (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
9.21953, Чук и Гек
Драмы, Комедии45 мин0+
Сюжет
Трогательная история о том, как юные москвичи — семилетний Чук и шестилетний Гек — поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции. О том, как они боролись с жестокой зимой и всевозможными трудностями, потому что их не встретил отправившийся на выполнение срочного задания папа, но послал телеграмму, которую дети выбросили в окошко и не дали прочитать маме...
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИЛРежиссёр
Иван
Лукинский
- ЮЧАктёр
Ю�ра
Чучунов
- АЧАктёр
Андрей
Чиликин
- ДПАктёр
Дмитрий
Павлов
- Актриса
Вера
Васильева
- НКАктёр
Николай
Комиссаров
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- АСАктёр
Александр
Сашин-Никольский
- ЕСАктриса
Екатерина
Савинова
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- ББАктёр
Борис
Битюков
- ВШСценарист
Виктор
Шкловский
- АГСценарист
Аркадий
Гайдар
- ВБПродюсер
Владимир
Беренштейн