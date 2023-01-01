Жребий (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Виктор Голиков – неопытный, но талантливый молодой хоккеист. Ему выпадает счастливый жребий, и его приглашают в столичную профессиональную команду. Но отношения с новыми товарищами складываются непросто, к тому же у команды уже есть всеми любимый вратарь – опытный ветеран Кротов. Кем он станет молодому игроку: соперником и конкурентом или другом и примером истинного мужества?
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb