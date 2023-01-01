Выйти замуж за капитана
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Выйти замуж за капитана

Выйти замуж за капитана (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

9.51985, Выйти замуж за капитана
Мелодрама, Комедия85 мин12+

О фильме

Эмансипированная молодая женщина живет, ни от кого не завися, и все свои проблемы - на работе и дома - решает самостоятельно. Но вот однажды случай сводит ее с капитаном-пограничником - и Лена вдруг понимает, как это замечательно - чувствовать себя защищенной, слабой и любимой...

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Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb