Женатый холостяк (фильм, 1982) смотреть онлайн

Тамара недавно развелась с мужем, которого даже не успела представить родителям. Как раз к ним, в Севастополь, она и едет, не зная, как преподнести печальные новости, ведь отец и мать мечтают увидеть зятя. О своих проблемах она рассказывает случайному попутчику в поезде – Сергею. Тот предлагает представиться еe мужем, но Тамара отказывается. Сергей, однако, не сдается, и без разрешения наведывается в гости к еe родителям, все-таки назвавшись супругом дочери, чем вызывает негодование «жены».

