Женатый холостяк (фильм, 1982) смотреть онлайн
9.51982, Женатый холостяк
Мюзикл, Комедия83 мин12+
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О фильме
Тамара недавно развелась с мужем, которого даже не успела представить родителям. Как раз к ним, в Севастополь, она и едет, не зная, как преподнести печальные новости, ведь отец и мать мечтают увидеть зятя. О своих проблемах она рассказывает случайному попутчику в поезде – Сергею. Тот предлагает представиться еe мужем, но Тамара отказывается. Сергей, однако, не сдается, и без разрешения наведывается в гости к еe родителям, все-таки назвавшись супругом дочери, чем вызывает негодование «жены».
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- ЮГАктёр
Юрий
Григорьев
- БЦАктёр
Баадур
Цуладзе
- АПАктёр
Александр
Пшеничнов
- Актриса
Вера
Васильева
- ИЯАктёр
Игорь
Янковский
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- Актриса
Надежда
Румянцева
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- АШСценарист
Анатолий
Шайкевич
- РКПродюсер
Роман
Конбрандт
- Актёр дубляжа
Александр
Абдулов
- ТБМонтажёр
Тамара
Беляева
- ТКМонтажёр
Тамара
Кривошеина
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин