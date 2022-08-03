Женатый холостяк
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Женатый холостяк

Женатый холостяк (фильм, 1982) смотреть онлайн

9.51982, Женатый холостяк
Мюзикл, Комедия83 мин12+

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О фильме

Тамара недавно развелась с мужем, которого даже не успела представить родителям. Как раз к ним, в Севастополь, она и едет, не зная, как преподнести печальные новости, ведь отец и мать мечтают увидеть зятя. О своих проблемах она рассказывает случайному попутчику в поезде – Сергею. Тот предлагает представиться еe мужем, но Тамара отказывается. Сергей, однако, не сдается, и без разрешения наведывается в гости к еe родителям, все-таки назвавшись супругом дочери, чем вызывает негодование «жены».

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женатый холостяк»