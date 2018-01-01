Биография

Игорь Янковский — советский и российский актер, режиссер и предприниматель. Имеет премию за достижения в развитии медиабизнеса, признан одним из лучших менеджеров РФ. Родился в Ленинабаде 29 апреля 1951 года. Игорь появился на свет в семье актеров, унаследовав талант своего отца Ростислава Янковского и дяди Олега Янковского. Его детские годы прошли в творческой атмосфере. Родители видели артистизм сына и поддерживали в нем стремление к сцене. Окончив училище имени Б. Щукина, молодой Янковский стал членом труппы Театра на Малой Бронной, где прослужил четверть века. За годы службы проявил не только талант актера, но и предпринимательские способности. Будучи человеком разносторонних интересов и деловой хватки, создавал успешные коммерческие проекты. Сначала ему удавалось совмещать кино и коммерцию, но впоследствии он оставил актерство, полностью посвятив себя рекламе. В кинематографической карьере Игоря Янковского переломным стал фильм «Золотая мина», вышедший в 1979 году. Роль сотрудника универмага принесла актеру узнаваемость. Триумф пришел с фильмом «Приключения принца Флоризеля». В спортивной драме «В начале игры» Янковский сыграл главную роль. Незабываемыми стали образы Янковского в фильмах «Колье Шарлотты» и «Женатый холостяк».