В начале игры
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В начале игры

В начале игры (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

8.41981, В начале игры
Драмы65 мин12+

Сюжет

Виктор Круглов всегда мечтал о спортивной карьере. Он отказывается следовать советам матери и полностью посвящает себя футболу. Однажды его замечает тренер московского «Спартака» Николай Селиванов, который верит, что у юноши есть потенциал. Так Виктор попадает в одну из самых заметных команд СССР, и теперь ему нужно добиться подлинного мастерства.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb