В начале игры (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
8.41981, В начале игры
Драмы65 мин12+
Сюжет
Виктор Круглов всегда мечтал о спортивной карьере. Он отказывается следовать советам матери и полностью посвящает себя футболу. Однажды его замечает тренер московского «Спартака» Николай Селиванов, который верит, что у юноши есть потенциал. Так Виктор попадает в одну из самых заметных команд СССР, и теперь ему нужно добиться подлинного мастерства.
В начале игры смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- РКАктриса
Римма
Коростелева
- ИЯАктёр
Игорь
Янковский
- Актриса
Ольга
Машная
- СПАктриса
Софья
Павлова
- Актриса
Людмила
Иванова
- ВПАктёр
Всеволод
Платов
- Актёр
Юрий
Саранцев
- ВГАктёр
Вадим
Грачев
- АССценарист
Анатолий
Степанов
- МРПродюсер
Марк
Ружанский
- ГУМонтажёр
Галина
Угольникова
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- БТКомпозитор
Богдан
Троцюк