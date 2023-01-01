В начале игры (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Виктор Круглов всегда мечтал о спортивной карьере. Он отказывается следовать советам матери и полностью посвящает себя футболу. Однажды его замечает тренер московского «Спартака» Николай Селиванов, который верит, что у юноши есть потенциал. Так Виктор попадает в одну из самых заметных команд СССР, и теперь ему нужно добиться подлинного мастерства.



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