Биография

Надежда Румянцева – актриса театра и одна из ярчайших звезд советского и российского кино. Благодаря своему незаурядному таланту смогла не только заслужить любовь зрителей, но и стала олицетворением целой эпохи. На экранах она всегда была воплощением русской непосредственности и доброты. Будущая актриса родилась в Смоленской области. Отец Надежды Румянцевой был проводником, а мать – домохозяйкой. В школьные годы девочка посещала разные секции и кружки, в этот момент она и познакомилась с театральным искусством и окончила студию при Центральном детском театре, затем поступила в Государственный институт театрального искусства им. Луначарского, но позже ушла во ВГИК и окончила его. Дебютом в кино стала главная роль в картине «Навстречу жизни». Яркая и харизматичная актриса настолько впечатлила директора Мосфильма на экзаменах, что он распорядился написать для нее сценарий. Это событие стало переломным моментом в карьере талантливой артистки. Она сыграла несколько главных ролей, которые принесли ей всесоюзную известность. Среди ее работ такие легендарные киноленты, как «Королева бензоколонки», «Девчата», «Женатый холостяк». Надежда Румянцева часто занималась озвучиванием героинь советских и зарубежных кинокартин, сериалов и мультипликационных фильмов, а также была ведущей детской телепередачи «Будильник».