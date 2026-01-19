Звездный мальчик (фильм, 1957) смотреть онлайн

Звездный мальчик
Звездный мальчик (фильм, 1957)

1957, Звездный мальчик
Драма72 мин0+
На Землю упала звезда. Так появился на нашей планете звездный мальчик. Он был ловок и умен, но жесток и холоден. Даже свою мать, которая долгие годы искала его и поэтому явилась в отрепьях нищенки, он оттолкнул и обидел. Но судьба дала ему шанс исправить ошибки...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный мальчик»