Звездный мальчик (фильм, 1957) смотреть онлайн

На Землю упала звезда. Так появился на нашей планете звездный мальчик. Он был ловок и умен, но жесток и холоден. Даже свою мать, которая долгие годы искала его и поэтому явилась в отрепьях нищенки, он оттолкнул и обидел. Но судьба дала ему шанс исправить ошибки...

