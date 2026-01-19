Звездный мальчик (фильм, 1957) смотреть онлайн
1957, Звездный мальчик
Драма72 мин0+
О фильме
На Землю упала звезда. Так появился на нашей планете звездный мальчик. Он был ловок и умен, но жесток и холоден. Даже свою мать, которая долгие годы искала его и поэтому явилась в отрепьях нищенки, он оттолкнул и обидел. Но судьба дала ему шанс исправить ошибки...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АДРежиссёр
Анатолий
Дудоров
- ЕЗРежиссёр
Евгений
Зильберштейн
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- СГАктёр
Сергей
Голованов
- ЕКАктриса
Елизавета
Кузюрина
- Актриса
Нина
Гребешкова
- ЕКАктриса
Елена
Королёва
- ВГАктёр
Владимир
Гуськов
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- МКАктриса
Мария
Кремнева
- БВАктёр
Б.
Виноградов
- Актриса
Надежда
Румянцева
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- ТГАктриса
Татьяна
Гурецкая
- АДАктёр
Алексей
Добронравов
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ОУСценарист
Оскар
Уайльд
- ЮДСценарист
Юрий
Давыдов
- НДСценарист
Нина
Давыдова
- ЕЧХудожник
Евгений
Черняев
- ЛПМонтажёр
Людмила
Печиева
- НТКомпозитор
Николай
Тимофеев