38 попугаев (мультсериал, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.



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