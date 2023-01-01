38 попугаев
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38 попугаев

38 попугаев (мультсериал, 1976) смотреть онлайн

1976, 38 попугаев 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Веселые истории о забавных приключениях четырех друзей — болтливой Мартышки, застенчивого Слоненка, разумного Попугая и задумчивого Удава.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb